Армия Пакистана спасла застрявшую на горе «Мисс Финляндия»

Военные Пакистана эвакуировали с горной вершины Броуд-Пик обладательницу титула «Мисс Финляндия-2013» Лотту Хинтса.

Газета Iltalehti со ссылкой на профессиональный ресурс о скалолазании Montagna сообщает, что армия Пакистана пришла на помощь финской модели и ее другу Дональду Боуи. Пару эвакуировали на вертолете, передает РИА «Новости».

Боуи затем сообщил, что причиной эвакуации стала его пневмония.

Отмечается, что в мае-июне 2019 года Хинтса и Боуи уже пытались покорить в Пакистане пик Гашербрум II, но попытка также не увенчалась успехом.

Хинтса сообщила в Instagram, что ее приключение на Броуд-Пике закончилось, однако она не отчаивается и уже нацелена на «следующий проект».

Она также сообщила, что чувствует себя нормально, отметив, что была способна передвигаться самостоятельно, когда «любезные» пакистанские вертолетчики эвакуировали ее друга.

Броуд-Пик – одна из самых высоких вершин в мире, достигающая 8 тыс. 51 метра над уровнем моря, она находится на границе между Пакистаном и Китаем.

Ранее сообщалось, что во Французских Альпах нашли тело альпиниста, погибшего 43 года назад.