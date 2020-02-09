В Петербурге арестовали политолога Ольшевского

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского, которого обвиняют в мошенничестве на 16 млн рублей, полученные им от экс-ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова.

«Ольшевский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Срок меры – 13.03.2020», – передает РИА «Новости» сообщение объединенной пресс-службы судов города.

Следствие полагает, что в 2018 году Ефимов через третьих лиц передал Ольшевскому и Татьяне Глазуновой не менее 16 млн рублей – те обещали ему, что он сможет сохранить статус свидетеля в уголовном деле о растрате в СПбГАУ. У Ефимова было 3 млн рублей, которые он отдал сразу, еще 13 млн он взял в долг.

Уголовное дело в отношении Ефимова поступило в суд в июле 2019 года, в ноябре 2019 года он написал заявление, что его обманули. В декабре 2019 года экс-ректор СПбГАУ был осужден на пять лет в исправительной колонии общего режима.

В СУ СК по Пушкинскому району отметили, что у Ольшевского не было никаких возможностей, полномочий и намерений помочь бывшему ректору. Политолог был задержан 7 февраля. Ему предъявлено обвинение, однако сам он не признает вину.

«В суде Ольшевский пояснил, что возражает против удовлетворения ходатайства, готов сотрудничать со следствием, имеет награды за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ. Ольшевский просил у суда подписку, в случае необходимости, может и квартиру купить в Петербурге. Официально он не работает, занимается консультационной и творческой деятельностью, имеет неоконченное высшее образование политолога», – рассказали в пресс-службе судов города.

Его предполагаемая соучастница заключена под стражу до 13 марта.