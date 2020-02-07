Анонсирован визит делегации России в Турцию для переговоров по Идлибу

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы провести переговоры по обстановке в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Завтра в Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран», – передает ТАСС заявление Чавушоглу в эфире канала NTV.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на нарушения стабильности в Сирии, в которых Анкара обвиняет Дамаск.

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