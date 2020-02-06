Определены лауреаты конкурса «Лучший социальный проект года»

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6 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» может спровоцировать ссору Европы с США

Вашингтон грозит запретить европейцам покупать российский газ из «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Новые санкции США против «Северного потока – 2» угрожают не только Газпрому, но и напрямую европейским компаниям. Это беспрецедентные недружественные действия против европейского союзника, которые могут привести к торгово-экономической войне с США. Найдется ли у европейских элит решимость противостоять Вашингтону, или Газпрому придется сражаться в одиночку?  Подробности...
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Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

Лукашенко нашел общий язык с антироссийской оппозицией внутри БелоруссииФото: Виктор Драчев/ТАСС
В Белоруссии резко сократилось количество сторонников союза с Россией − таких теперь всего 40%, причем настроения в обществе изменились всего за полгода. Это может быть прямым следствием новой информационной политики Лукашенко, обвиняющего Россию во всех смертных грехах. В долгосрочной перспективе это грозит РФ серьезными проблемами, которые проявляются уже сейчас. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Провал импичмента открыл Трампу дорогу в вечность

Трамп не скрывал удовлетворения по поводу провала своих противниковФото: Jonathan Ernst/Reuters
Попытка импичмента Дональда Трампа, затеянная Демократической партией, предсказуемо провалилась в Сенате Конгресса. Успех не только укрепил позиции действующего президента, но и усилил старт его предвыборной кампании. Будет ли Трамп, находясь в позиции силы, мстить своим противникам, и сможет ли теперь хозяин Белого дома поступать по своему усмотрению в отношениях с Кремлем и приехать в Москву на 75-летие Победы? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Что общего между глобальным потеплением и коронавирусом

Сергей Мардан, публицист
Во-первых, человек – существо не просто стадное, а теряющее остатки рассудка в этом стаде. Во-вторых, государства, которые не относятся серьезно к этому феномену социального психоза – просто не выживают. Подробности...
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России давно пора навести порядок на своем «заднем дворе»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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              Определены лауреаты конкурса «Лучший социальный проект года»

              6 февраля 2020, 16:02

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              В сезоне 2019-2020 годов в конкурсе в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» приняли участие свыше 1600 проектов из разных регионов России, финалистами стали 389 человек. «Лучший социальный проект года» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              Конкурс реализуется Российским государственным социальным университетом совместно с Министерством экономического развития при поддержке АО «МСП Банк», фонда региональных социальных программ «Наше Будущее», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Пресс-конференцию открыл заместитель министра экономического развития Вадим Живулин: «Этот конкурс стал, своего рода, индикатором развития социального предпринимательства в России. Мы собрали более 1,6 тыс. проектов их всех 85 субъектов Российской Федерации, которые «на местах» помогают решать социальные проблемы через применение бизнес-моделей. Эти решения затрагивают различные отрасли – здравоохранение, образование, экологию, культуру, цифровую экономику. Министерство экономического развития Российской Федерации активно поддерживает развитие и популяризацию социального предпринимательства в России».

              Он уточнил, что министерство еще с 2012 года создает совместно с субъектами Центры инноваций социальной сферы. Сейчас их уже 38, при этом семь были созданы в 2019 году. «В 2019 году было профинансировано 32 Центра на общую сумму 206,5 миллиона рублей. За прошлый год 5540 субъектов социального предпринимательства получили государственную поддержку, проведено 16,2 тысячи мероприятий и консультаций для субъектов МСП, создано 622 новых рабочих места, а также 863 социальных проекта было реализовано при поддержке ЦИСС», – уточнил замминистра.

              В 2019 году проект присоединился к президентской платформе «Россия – страна возможностей». «После вхождения в платформу число проектов-участников конкурса возросло более чем в 1,5 раза (до 1608). Молодое поколение видит для себя хорошие перспективы в социальном предпринимательстве. Из всех поступивших проектов 552 пришли от молодых людей 26-35 лет (34%). В завершившемся сезоне финалистами стали 389 проектов», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              В 2019 году был принят закон о социальном предпринимательстве. В основе обсуждения основных положений закона были заложены аналитические материалы конкурса.

              Ректор Российского государственного социального университета, сопредседатель конкурсной комиссии Наталья Починок отметила, что «конкурс 2019 года проходил в условиях законодательного закрепления понятия «социальное предпринимательство», что повлекло изменение некоторых требований к участникам конкурса».

              «Не смотря на новые условия в конкурсе участие в нем приняли 1608 проектов. Стоит отметить, что более 70% этих проектов – представители малого и среднего бизнеса. Если обратимся к статистике прошлых лет, то мы можем сказать, что социальное предпринимательство очень активно и стремительно развивается. В первые годы проведения конкурса участие принимали и НКО, и субъекты МСП. В целом их соотношение было примерно одинаковым. Сегодня уже мы видим, что большинство проектов – это проекты субъектов МСП», – сказала Наталья Починок.

              По словам директора Центра развития социального предпринимательства РГСУ, руководителя оргкомитета конкурса Дениса Богатова, «два последних года конкурс реализуется по новой системе двухэтапного отбора проектов».

              «Первый – региональный этап, второй – федеральный. При этом все проекты регистрируются на федеральном информационном ресурсе и отслеживается оргкомитетом конкурса. Экспертная оценка также осуществляется на единой платформе – дистанционно и независимо. Все эти процедуры позволяют выстроить прозрачную систему оценки. В каждом субъекте России есть свои региональные представители конкурса, которые консультируют и сопровождают участников. На сегодняшний день более 100 региональных представителей зарегистрированы и осуществляют свою работу», – сообщил Денис Богатов.

              Он также отметил важность развития инфраструктурной поддержки социального предпринимательства: «В регионах, где осуществляют свою деятельность Центры инноваций социальной сферы, количество поданных заявок значительно отличается от других регионов. Так, например, лидером по количеству заявок являются Нижегородская область (102 проекта), Республика Башкортостан (62 проекта), Ханты-Мансийский автономный округ (59 проектов), Кемеровская, Ленинградская, Омская области, Санкт–Петербург (более 40 проектов). И такую динамику мы наблюдаем ежегодно».

              В завершении пресс-конференции были объявлены лауреаты конкурса «Лучший социальный проект года-2019». Церемония награждения состоится в июне 2020 года в рамках форума социальных инноваций регионов, организуемого Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

              Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» реализуется с 2015 года. За это время в нем приняли участие более 3,5 тыс. проектов – лучшие практики социальных предпринимателей, которые решают важные социальные проблемы. Было задействовано более 200 экспертов, оказана грантовая поддержка лауреатам в объеме 3 млн рублей, разработана и внедрена дистанционная образовательная программа для участников конкурса, внедрена единая информационная система приема и оценки проектов.


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