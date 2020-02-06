Партнер Газпрома по «Северному потоку – 2» оценил сроки возобновления строительства

Партнер Газпрома по проекту «Северный поток – 2» – австрийская компания OMV – не ожидает скорого возобновления работ по завершению строительства газопровода, сообщил глава OMV Райнер Зеле.

«Оператор проекта – компания Nord Stream 2 – работает над планом, но пока они не готовы его представить. Мы не думаем, что можно ожидать скорого возобновления работ по строительству», – цитирует Зеле ТАСС.

Он также сообщил, что цены на газ в Европе в 2020 году будут снижаться из-за роста поставок СПГ. «Причины этого снижения цен на газ состоят в том, что европейскому рынку необходимо адаптироваться под повышение поставок СПГ. А причина этого (роста поставок СПГ – прим. ТАСС) связана со снижением спроса в Китае из-за распространения коронавируса», – пояснил Зеле.

О снижении средней цены реализованного газа в 2020 году говорилось и в отчете OMV за 2019 год.

Напомним, после введения санкций из проекта «Северного потока – 2» ушел главный подрядчик строительства – швейцарская компания Allseas Group, что увеличило сроки прокладки газопровода.

В России обещали запустить газопровод до конца 2020 года. Однако OMV заявляла, что считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода.

В начале этой недели стало известно о намерении США ввести новые санкции против «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД писала о новых санкция США, разбираясь, найдется ли у европейских элит решимость противостоять Вашингтону.

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