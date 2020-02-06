Лукашенко заявил о «невыполнении» Россией обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе якобы поставила республике всего 500 тыс. тонн нефти вместо необходимых 2 млн тонн.

«Хотя при их (договоренностей) подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти – по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч – одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, Белоруссия слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. «Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны: ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», – заявил белорусский лидер.

Президент также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. «Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам», – заявил глава государства.

В свою очередь премьер-министр Сергей Румас в очередной раз заявил, что Белоруссия потеряла в 2019 году из-за налогового маневра в России около 330 млн долларов. «Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около 330 млн долларов, в том числе потери бюджета – 130 млн долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов – почти 200 млн долларов», – отметил Румас.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил, что вопрос о цене поставляемой Белоруссии нефти должны решать коммерческие компании, передает ТАСС.

«Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы (Минэнерго) в этом не участвуем, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры. Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать», – сказал министр.

Ранее Лукашенко утверждал, что Москва якобы пытается надавить на Минск с помощью налогового маневра в нефтяной сфере. Однако в России опровергли связь налогового маневра с намерением повлиять на отношения с Минском.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ранее Белоруссия ежегодно покупала 18 млн тонн нефти по цене ниже рыночной, перерабатывала и продавала по рыночной цене в Европу и на Украину. Но из-за налогового маневра в России цена на сырую нефть для Белоруссии с каждым годом увеличивается, к 2024 году она станет рыночной, в связи с чем Минск и требует компенсаций.