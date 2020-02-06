Рабочая группа поддержала поправку об усилении роли семьи в Конституции

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию поддержала изменения, связанные с укреплением, защитой и поддержкой семьи и прав ребенка.

Член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала, что в настоящее время идет активное обсуждение возможности включения в основной закон усиления роли семьи и охраны детства.

«Предлагается в ст. 114 п. 1 полномочий правительства добавить поддержку семьи и обеспечение прав детей. Мы хотим, чтобы эта история достаточно серьезно была закреплена в Конституции. И мы могли понимать, что она уже не может не повлиять на работу федеральных и региональных органов, на изменение законов. Чтобы защита, укрепление и поддержка семьи и прав ребенка получила дальнейшее рабочее раскрытие», – заявила Альшанская, слова которой приводит ФедералПресс.

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина в свою очередь сообщила, что в рабочую группу поступает значительное количество поправок. Уже рассмотрено более 40, еще с 18-ю предстоит ознакомиться. Изменения касаются социальной сферы, на которую был сделан упор в последнем послании российского президента Федеральному собранию.

«Предлагается закрепить в Конституции в полномочиях правительства вопросы молодежной политики и поддержки молодежи, более детально расшифровать вопросы здравоохранения, включая создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение доступной медицинской помощи», – уточнила Баталина.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.