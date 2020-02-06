Определены сроки начала серийного производства новейших артиллерийских комплексов

В ближайшие полтора года миномет «Дрок», самоходные орудия «Флокс» и «Магнолия» поступят в серийное производство, сообщили в пресс-службе УВЗ на международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

«В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-мм самоходного миномета «Дрок», 120-мм САО на автомобильном шасси «Флокс», 152-мм САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера «Магнолия». В этот же период начнется серийное производство данных образцов», – передает ТАСС сообщение УВЗ.

Напомним, в августе 2018 года ЦНИИ«Буревестник» отправил на испытания новейшие самоходные артустановки «Флокс» и «Магнолия» и миномет «Дрок».

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