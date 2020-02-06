В столкновениях на юге Ирака погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли и свыше 70 пострадали в ходе столкновений в центре города Эн-Наджаф на юге Ирака, сообщил информационный портал Baghdad Al Youm.

В числе пострадавших в ходе беспорядков – начальник полиции города, бригадный генерал Фаик аль-Фатляуи, передает ТАСС.

По имеющейся информации, сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра атаковали на площади Эс-Садрин палаточный лагерь протестующих, пытаясь силой заставить демонстрантов свернуть акции и покинуть место, ставшее центром антиправительственных выступлений в провинции.

Как сообщается, между протестующими студентами и бойцами подчиняющегося ас-Садру и входящего в шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» формирования «Сарая ас-Салям», которых еще называют «синими кепками» за их головной убор, произошли ожесточенные столкновения, от брошенных бутылок с зажигательной смесью загорелись палатки участников многодневной сидячей акции протеста.

Силам безопасности Ирака удалось взять ситуацию под контроль, разместив между двумя противоборствующими сторонами подразделения по борьбе с беспорядками.

Напомним, 1 февраля новый премьер Ирака пообещал защитить страну от внешнего вмешательства.

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