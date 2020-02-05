Стало известно о перегруженных крематориях в Ухане

Работники крематориев в китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса, утверждают, что в последние дни их рабочая нагрузка резко возросла – с внезапным увеличением числа кремируемых тел оказалось тяжело справиться, пишут СМИ.

В соцсетях опубликовали видеоролики, на которых видно очередь из более чем 10 тел перед крематорием. Также публиковались записи из больниц Уханя, на которых видны тела, которые должны перевезти из больниц в похоронные бюро, сообщает The Epoch Times.

При этом сотрудники похоронного бюро не знают наверняка, умер человек от коронавируса или нет, поэтому носят защитные костюмы и маски, чтобы защитить себя от потенциальной инфекции.

В центре Уханя три основных похоронных бюро, которые оборудованы крематориями. Национальная комиссия здравоохранения Китая распорядилась, чтобы умерших от вируса людей не хоронили, а немедленно кремировали.

Работник одного из крематориев Уханя заявил, что он и его коллеги работают 24 часа в сутки семь дней в неделю с 28 января. По его словам, они истощены и даже не возвращаются домой, при этом у них нет надлежащего оборудования, в том числе защитных средств и костюмов.

Более того, работник заявил, что работники крематория сами должны забирать тела умерших из больниц. Все похоронные бюро, по словам работников, перегружены.

Кроме того, утверждается, что по новым правилам тела умерших от коронавируса кремируются без уведомления родных, чтобы они избежали контакта с телом.

Провинция Хубэй и город Ухань являются эпицентром заболевания коронавирусом – здесь более половины всех заболевших в мире. Всего по всему миру на утро среды выявлено 24 тыс. 539 заболевших, из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. При этом ВОЗ отказалась признавать коронавирус пандемией.

Добавим, что в Ухане зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом у новорожденных.

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