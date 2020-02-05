У двух новорожденных в Ухане выявлен короновирус

В китайском городе Ухань зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом у новорожденных, сообщили в городской детской больнице.

«Детская больница города Ухань подтвердила два случая заболевания новорожденных новым типом коронавируса. Самому младшему из них поставили диагноз через 30 часов после рождения. Врачи-неонатологи рассматривают возможность вертикальной передачи вируса от матери к ребенку», – цитирует РИА «Новости» сообщение больницы.

Второй ребенок родился 13 января и на тот момент не болел. Состояние детей оценивается как стабильное. У их матерей также подтвержден коронавирус.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. ВОЗ отказалась признавать короновирус пандемией.

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