Белый дом анонсировал переговоры России и США по контролю над вооружениями

США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями, заявил помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что человечество оказалось у опасной черты, в том числе из-за разрушения системы контроля над вооружениями.

В январе в Пентагоне озвучили претензии к СНВ-3, действие которого должно закончиться в следующем году.

Напомним, в середине января Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, но, как сообщалось, представителям России на переговорах так и не удалось понять планы США по СНВ-3.