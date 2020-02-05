Во Франции заявили о неспособности санкций помешать росту экономики России

Европейские санкции не смогли изолировать Россию, которая просто перераспределила свою международную торговлю, заявил спецпредставитель президента Франции по России Жан-Пьер Шевенман.

«Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики», – передает его слова РИА «Новости».

Он указал, что после введения санкций Евросоюза Россия в большей степени обратилась к Азии: Китаю, а также Японии, Вьетнаму, Индонезии, Индии, Турции.

«Поэтому идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, не верна», – сказал Шевенман, отметив, что российская международная торговля была просто перераспределена.

Он также рассказал, что весной посетит Россию для обсуждения ряда вопросов, в том числе в области информационных технологий, космоса, культуры.

«Я готовлюсь посетить Москву в начале весны, чтобы обсудить, что может быть сделано в области, связанной с высокими технологиями», – сказал Шевенман.

Он напомнил, что в январе были открыты «Русские сезоны» во Франции, в рамках которых проходит много мероприятий.

«Только 5 тыс. российских студентов обучаются во Франции. Я думаю, это очень мало. И всего лишь 300 французских студентов получают высшее образование в России. Это смешно. Число русистов во Франции уменьшилось, в то время как в России несколько сотен тысяч человек говорят по-французски», – указал Шевенман.

В то же время, указал он, в России по-прежнему существует интерес к французской культуре, литературе.

Накануне посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что Париж поддерживает диалог с Москвой, так как удержание России «в изоляции» не давало результатов.