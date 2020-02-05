Новую версию беспилотника «Альтиус» решили создать для Минобороны

Минобороны и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключили контракт на создание обновленной версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», заявил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

«В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР «Альтиус-РУ» по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета нового поколения, оснащенного комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами», – передает ТАСС заявление Криворучко во время визита на УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

По его словам, беспилотник «оснащен комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способен взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами».

Напомним, 20 января источник в ОПК сообщил, что испытания беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета «Альтиус» завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи.

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