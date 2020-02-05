Путин рассказал о значимости иранской ядерной сделки

Ядерная сделка Ирана критически значима для региональной и глобальной стабильности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Россия продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Он также заверил, что Москва будет укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с терроризмом. «Намерены укреплять взаимодействие с Ираном в борьбе с международным терроризмом, координировать шаги в рамках астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии», – заявил глава государства, передает ТАСС.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Позже Франция, Великобритания и Германия заявили о планах запустить механизм разрешения споров СВПД. В связи с этим в МИД заявили, что Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.