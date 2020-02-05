Девочка в Москве порезала ножом отчима

В Москве 10-летняя девочка напала с ножом на своего 41-летнего отчима, пишут СМИ.

Отчим попросил падчерицу выключить свет в комнате и ложиться спать, у них возник конфликт, и девочка нанесла ножом удар мужчине по руке, передает РЕН-ТВ.

Пострадавший заявил об инциденте в правоохранительные органы, но позднее попросил прекратить проверку по его обращению. Он сказал, что не имеет претензий к ребенку.

Ранее в Москве мужчина признался, что издевался над пасынком. Видеозапись с издевательствами опубликовали в соцсетях.