Севастопольский губернатор отметил эффективность нового формата заседаний Госсовета

Новый формат подготовки управленческих решений позволяет губернаторам, законодателям и экспертам работать вместе для ускорения реализации поручений президента, сказал газете ВЗГЛЯД врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, в кулуарах семинара-совещания членов Государственного совета.

Врио губернатора Севастополя, руководитель подгруппы Госсовета «Кадровое обеспечение образовательных и научных организаций» Михаил Развожаев назвал эффективным новый формат подготовки управленческих решений. Раньше первые лица регионов включались в работу уже за большим столом, когда проработанные специалистами поручения нужно было представить президенту. По такой схеме было сложно всесторонне рассмотреть те или иные проблемы.

В среду в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске состоялся семинар-совещание членов Государственного совета России «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы». Совещание проходило в новом для Госсовета формате.

«Сегодня мы целый день погружаемся в суть поручений, со всех сторон их оцениваем, обсуждаем насколько это будет эффективно. Сравниваем взгляд губернаторов как управленцев, и экспертов, которые говорят, как это работает со стороны отрасли», – рассказал политик.

Когда президент дает поручения, правительство должно сформулировать их для отраслевых министерств. По мнению Развожаева, именно на этом моменте происходит сбой. «У губернаторов один посыл, правительство видит вопрос по-другому. Сегодня члены правительства работают с нами, поэтому все, что выносится на обсуждение, всесторонне проработано и имеет общую позицию, что в будущем должно помочь быстро реализовать поручения на практике», – считает врио губернатора Севастополя.

Политик пояснил, в том случае, если губернаторский корпус не может договориться с правительством, на Госсовете озвучиваются две точки зрения. После этого президент, на основе двух проработанных предложений, принимает решение – как поступить.

Развожаев напомнил, что это уже не первый подобный совет. Такие же обсуждения были по строительному и дорожному комплексу. Благодаря совместной работ законодателей, управленцев и экспертов – «Все понимают, о чем идет речь, разговаривают на одном языке». Те решения, которые на них вырабатывались, сегодня уже реализуются».