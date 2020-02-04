Дату всенародного голосования собрались закрепить в законопроекте о поправке

В законопроекте о поправке к Конституции планируется закрепить дату всенародного голосования, заявил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции будет высшей формой демократии. Он выразил надежду, что власти уложатся «в здравые сроки по принятию поправки», рассмотрение которых, как ожидается, займет три с половиной месяца. Всенародное голосование, по его словам, должно быть окончательной точкой при принятии поправок.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки голосования по поправкам в Конституцию будут уточняться.