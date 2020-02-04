Стало известно об угрозах Си Цзиньпина чиновникам из-за ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании политбюро ЦК КПК назвал вспышку коронавируса серьезным испытанием для китайской системы управления и предупредил официальных лиц КНР о последствиях, если они будут уклоняться от борьбы с эпидемией, пишет The Wall Street Journal.

«Любой, кто не выполняет свои обязанности, будет наказан в соответствии с дисциплиной и законом», – заявил Си Цзиньпин, передает RT.

The Wall Street Journal отмечает, что ситуация с коронавирусом в Китае оказывает сильное давление на Си Цзиньпина, который ранее на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом подчеркнул, что лично руководит ответными мерами Пекина на эпидемию.

По данным издания, Китай резко критикуют за медлительность в решении проблемы с коронавирусом, причем такая позиция наблюдается как на международном уровне, так и внутри страны. Также нарастают опасения, что вирус может подорвать китайскую экономику, рост которой замедлился еще из-за торговой войны с США.

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Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, как страх перед эпидемией привел к распространению китаефобии.

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