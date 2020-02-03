Число зараженных новым коронавирусом в США увеличилось

Количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до девяти человек, сообщила представитель системы здравоохранения округа Санта Клара.

Девятым заболевший стала жительница Калифорнии, которая вернулась из Китая и стех пор находилась дома, передает ТАСС со ссылкой на San Francisco Chronicle и Fox News.

В департаменте здравоохранения заявили, что ждут «новых случаев заболевания». При этом «риск для населения остается низким».

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США «в значительной степени остановили» угрозу, но «не могут допустить», чтобы в страну «приезжали тысячи людей, у которых может быть эта проблема – коронавирус».

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Напомним, Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в последние дни в Китае.

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