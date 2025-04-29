Суд приговорил шестерых экстремистов за попытку переворота в Крыму

Южный окружной военный суд приговорил шестерых участников запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир*» к лишению свободы на сроки от одиннадцати до четырнадцати лет за попытку захвата власти в Крыму, передает ТАСС.

Представитель суда сообщил: «Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет каждому (Абдуразакову О. Н., Мамбетову Х. А., Зекеряеву Л. А., Крошу Эк. У., Сейдаметову Р. С.), с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а Асанову А. Р. – 11 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме».

Следствие установило, что с февраля 2015 года фигуранты участвовали в деятельности террористической организации на территории Джанкойского района Крыма, посещали собрания и изучали экстремистскую идеологию.

В 2018 году после ареста одного из членов ячейки за распространение запрещённой символики, осуждённые организовали протесты у зданий местных органов МВД, суда и мечети. Они высказывали угрозы представителям власти, требовали освобождения своего соратника и поддерживали идею вооружённого захвата власти в регионе.

Подсудимые открыто выражали негативное отношение к российским властям, заявляя о намерении насильственно изменить власть в Крыму, что подтвердили материалы дела.

24 января 2023 года все шестеро были задержаны правоохранителями. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «участие в террористической организации» и «попытка насильственного захвата власти».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала в Крыму членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», а позже суд арестовал всех задержанных по делу о терроризме.