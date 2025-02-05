Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
ФСБ задержала пятерых граждан, вербовавших сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
ФСБ задержала в Крыму пятерых граждан России, которые входили в состав ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир*» (признана в РФ террористической и запрещена) и занимались вербовкой новых сторонников на полуострове.
ФСБ России задержала пятерых граждан в Крыму, сообщает ТАСС. Эти лица входили в состав законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир*», признанной в России террористической и запрещенной.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, на территории Крыма функционеры этой ячейки распространяли среди местных мусульман идеологию, основанную на доктрине создания Всемирного халифата. В ходе подпольных собраний они вербовали новых сторонников.
В результате обысков по местам жительства задержанных были обнаружены запрещенные в России пропагандистские материалы, изъяты средства связи и электронные носители, которые использовались в террористической деятельности. Следственное подразделение УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовные дела по этому факту. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Крымском полуострове пресекли деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами», ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов, а недавно в Крыму арестовали десять членов террористической группировки.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ