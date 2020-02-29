Тэтчер называла свои наряды в честь Горбачева

Бывший премьер Британии Маргарет Тэтчер назвала несколько собственных нарядов в честь бывшего президента СССР Михаила Горбачева, сообщают СМИ.

В ходе своего второго срока на посту премьера Тэтчер в своем дневнике описывала, во что одевалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

В 1990 году она указала, что надела платье «Розовый Шанель Горбачев» в ходе посещения съемок британского сериала «Улица коронации».

«Интересно, что так много (предметов гардероба) были названы по ассоциации с Горбачевым. Она действительно красовалась во время поездки в СССР – очарование было частью ее подхода к окончанию холодной войны», – сказал сотрудник архивного траста Крис Коллинз.

Тэтчер, по его словам, «осознала силу одежды» после визита в Советский Союз.

Отмечается, что в дневнике было указано 200 нарядов, большинство из которых названы в честь Горбачева. На втором месте по числу упоминаний стоит экс-президент США Рональд Рейган.