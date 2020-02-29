В Москве объявлены итоги конкурса российских политологов

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США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
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Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

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              В Москве объявлены итоги конкурса российских политологов

              29 февраля 2020, 00:35

              Текст: Андрей Резчиков

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              В Москве подвели итоги конкурса политологов, организованного РФФИ и ЭИСИ. Из тысячи поданных заявок финансовую поддержку получили 145 проектов. В будущем в конкурсе смогут принять участие еще больше проектов, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

              В пятницу в здании Государственного музея современной истории России подвели итоги конкурса на лучшие проекты в сфере общественно-политических наук. Конкурс организовали Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

              Председатель Совета директоров ЭИСИ, сопредседатель Российского общества политологов Андрей Шутов напомнил, что идея поддержки общественно-политических исследований была озвучена в сентябре 2018 года на Третьем Съезде Российского общества политологов. Тогда же инициативу и поддержал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. С тех пор конкурс проходит на регулярной основе. В нынешнем сезоне было подано почти 1 тысяча проектов, из них поддержано 145.

              На церемонии награждения победители кратко рассказали о своих проектах – как правило речь шла о работах, сделанных в команде. Победители получат на свои исследования от 100 тысяч до 3 млн рублей.

              Большой интерес у аудитории вызвал проект, который презентовал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Темой исследования стали сериалы. Они, отметил политолог, «стали одной из ключевых тем коммуникации между людьми после разговоров о погоде». Теперь сериалы, подчеркнул Виноградов, заменяют зрителям политические новости и стали удобным форматом для потребления любого контента: «Сериалы дают возможность попасть в Белый дом, оказаться в резиденции Папы Римского». «Происходит вовлечение аполитичной аудитории. Сериалы могут стать инструментом обучения для политической элиты, политологов», – убежден Виноградов. 

              География конкурса оказалась достаточно обширной, отметил глава совета РФФИ Владислав Панченко. В соревновании участвовали проекты практически из всех федеральных округов, в том числе Сибирского и Дальневосточного. В числе победителей (среди которых более 80% – представители университетского сообщества) – не только авторитетные исследователи, но и молодые ученые из разных регионов страны, отметили организаторы конкурса.

              Среди победителей, к примеру, оказалась группа политологов из Казани, которая анализировала роль региональных языков как фактора формирования идентичности. Команда из РАНХиГС предложила губернаторам спектр региональных стратегий «в ракурсе экономического развития».

              Смысл конкурса в солидарной работе власти и гражданского общества, – отметила президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина, добавив, что «конкурс стал действенным механизмом поддержки политологических исследований».

              «Для региональных ученых, которые занимаются разработкой не только теоретических, но и прикладных проблем, очень важно было получить такой инструмент поддержки – такой конкурс. Все было организовано очень быстро, нам пришлось сосредоточиться на организации только научно-исследовательского процесса. Мы успели по максимуму, сделали все, что хотели», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из победителей, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта Ефим Фидря. На конкурс он представил проект «Факторы эффективной риск-коммуникации в локальном сообществе: политический, цифровой и структурный контекст (на примере экологического протеста)».

              «Идея конкурса была построена на том, что мир стремительно и радикально меняется. При этом меняется все сразу. Меняется и экономический уклад. Сегодня здесь было сказано и о сетях, и об инструментах идеологических предпочтений, нарушении классических принципов правых и левых, -  заявил, выступая на церемонии, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. - Это серьезные изменения, которые будут носить фундаментальный характер, отсюда главный вывод о том, что не только предмет для практических решений. Когда мы говорили об идее этого конкурса, мы думали не только о прикладных результатах. Крайне важно включение сообщества специалистов общественно-политических наук и в анализ, и в выработку рекомендаций, и в подготовку вариантов принимаемых решений».

              Уже в понедельник 2 марта будет объявлен запуск нового сезона конкурса. Подать заявку можно будет через комплексную информационно-аналитическую систему (КИАС) РФФИ.

              Всего в 2020 году ЭИСИ и РФФИ проведут четыре конкурса. Это общий конкурс научных проектов в сфере общественно-политических наук, конкурс для молодых ученых, конкурс проектов, выполняемых талантливой молодежью под руководством ученого-наставника, а также новый конкурс на издание научно-популярных трудов в сфере общественно-политических наук. На исследования будет отведено от 8 месяцев до года в зависимости от типа проекта.

              Кириенко не исключил увеличение финансирования фонда для премий победителям. «Кардинально не увеличим, но каждый год увеличивать его можно. Мы исходим из того, что большее количество людей может подключиться», – сказал он.


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