В начале 2020 года зарегистрирован резкий рост изнасилований

В январе 2020 года число изнасилований и покушений на изнасилование выросло на 72% по сравнению с январем прошлого года, говорится в сборнике Генпрокуратуры «Состояние преступности».

Всего зарегистрировано 296 подобных преступлений, что составляет 0,18% от общего числа зарегистрированных в стране за первый месяц года преступлений, передает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

Также на 77% выросли преступления экстремистской направленности (62 в январе 2020 года, в январе 2019 – 35). Полицейские выявили 41 подобное преступление, ФСБ – 21.

Преступлений террористического характера зарегистрировано 118, (124 в январе 2019 года), 49 из них выявили в ФСБ, 67 – полиция.

Самый большой прирост по абсолютному числу преступлений дали мошенничества (17%), их зарегистрировано 22 тыс. (на 2 тыс. больше, чем в январе 2019 года).

«Наибольший рост мошенничеств наблюдается в Краснодарском (на 318, или на 36,3%), Приморском (на 226, или на 132,2%) краях, Нижегородской (на 189, или на 62,8%), Омской (на 166, или на 98,2%), Свердловской (на 152, или на 40,2%) областях», – отмечается в сборнике.

Выросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. В январе зарегистрировано 28 тыс. таких преступлений, что на 75,2% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

Чаще всего преступления совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие источников постоянного дохода, отметили в ведомстве. На эту категорию пришлось почти 52% всех преступлений.

В 2,5 раза реже их совершали молодые люди от 18 до 29 лет. Отмечается, что мужчины возрастных групп чаще женщин совершают преступления.

У 47% преступников есть начальное и основное общее образование, меньше всего преступлений совершили люди со средним образованием. Почти треть преступлений в 2019 году совершили люди с высшим образованием.

65% из числа преступников оказались людьми без постоянного источника дохода, на втором месте – наемные рабочие (18%), на третьем – служащие (13%). Число бизнесменов в этом списке – 1,2%, работников органов госвласти – 0,12%, учащихся и студентов – порядка 3%.

В 2019 году в России число осужденных по 282 статье сократилось в 17 раз.