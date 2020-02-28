Финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» названы в Туле

В Туле объявлены имена финалистов второго полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства». Ими стали 20 участников, сообщил руководитель мероприятия Евгений Малыгин.

Конкурс был организован президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Восемь победителей – из Москвы, по двое – из Московской и Орловской областей, по одному участнику из Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Брянской, Тульской областей и Санкт-Петербурга.

Второй региональный полуфинал конкурса состоялся 26-27 февраля в музее «Тульский кремль». Всего в нем приняли участие 118 конкурсантов из Тульской области и других регионов России, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсанты получили обратную связь и экспертную оценку.

«В этом полуфинале победили девять мужчин и 11 женщин, самым молодым – по 25 лет, их двое, самым опытным (и их тоже двое) – 56. Победители представляют 11 регионов России. Как и в Сочи, почти все участники владеют как минимум одним иностранным языком», – рассказал Малыгин.

«Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» в Туле собрал настоящих профессионалов из 23 регионов России. Два дня они решали кейсы, обсуждали проекты, занимались спортом и проходили образовательные программы одной дружной командой мастеров. В заключительный день ведущие эксперты индустрии гостеприимства оценивали проекты наших участников. Важно, что эти проекты были самых разных масштабов и направлений индустрии гостеприимства: от тура на небольшой завод по производству пряников до глобальной цифровой платформы по организации детского отдыха во всей России, от веревочного парка в Орловской области до масштабного литературного конкурса, позволяющего рассказать сотням тысячам читателей о регионах России. Самое важное, что защита проектов переросла в конструктивное обсуждение, а часть экспертов, заинтересовавшиеся проектами, прямо в зале делали предложения по совместной их реализации и сотрудничеству», – заявил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В рамках полуфинала конкурса состоялись встречи и мастер-классы с приглашенными экспертами отрасли. Путешественник, ведущий телевизионного проекта «Поедем, поедим!» Джон Уоррен поделился наблюдениями о многогранной русской кухне и обсудил с участниками инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие туризма в нашей стране.

Екатерина Шаповалова, автор-методист и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России», рассказала конкурсантам, как создать и развивать проект в сфере гастрономического туризма.

«По итогам полуфинала в Туле стало понятно, что конкурс «Мастера гостеприимства» – это не только возможность получить поддержку наставников, выиграть стажировки или получить финансовую помощь для реализации проектов, но в первую очередь – это площадка для общения и поиска партнеров. Например, сегодня во время защиты проектов несколько участников договорились создать единый межгородской маршрут, который позволит привлечь большее количество туристов. Именно для такого объединения и создан конкурс. Не всегда для реализации необходимы господдержка или большие финансовые вливания, иногда – это поиск единомышленников и лучших практик», – сообщил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

На церемонии закрытия к полуфиналистам также обратилась председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина: «Я надеюсь, что эти дни в Туле вам запомнились, и помимо того мастерства, которое вы получили в своих компетенциях, вы получили еще массу приятных эмоций и впечатлений от нашего гостеприимства, от нашего кремля. Я надеюсь, что у вас у всех останется желание к нам вернуться».

«Ребята, вы все победители, было сложно выбрать тех, кто выйдет сейчас на сцену. Было очень круто!», – поздравил всех участников полуфинала Джон Уоррен.

Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» в феврале прошли в Сочи и Туле. В марте очные соревнования пройдут еще в семи городах России: Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники сразятся в финале за звание «Мастеров гостеприимства».

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».