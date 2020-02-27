Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Конфликт произошел между Соловьевым и Ковтуненко во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны на телеканале «Россия 1».

Украинский эксперт попытался оправдать действия ОУН*-УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал негодование ведущего.

Соловьев позвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии. Видео инцидента опубликовано в Instagram.

На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда же были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

Ранее Соловьев довел до истерики украинского эксперта вопросом про газ.

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