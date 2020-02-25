В Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной Армией

Флаги на зданиях администрации президента, правительства, парламента и других официальных учреждений Грузии приспущены во вторник в связи с 99-й годовщиной советизации просуществовавшей в 1918-1921 годах Грузинской Демократической Республики частями Красной Армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В 2010 году тогдашние президент Грузии Михаил Саакашвили и парламент постановили отмечать 25 февраля как «День советской оккупации».

В Грузии работает «Музей советской оккупации», традиционно в начале третьей декады февраля вспоминают участников боев с красноармейцами.

Части Красной Армии в феврале 1921 года столкнулись с особенно ожесточенным сопротивлением 510 юнкеров в окрестностях Тбилиси, в селах Коджори и Табахмела. Однако удержать столицу Грузии не удалось. По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Подавляющее большинство юнкеров погибло. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной Армии.

Президент Саломе Зурабишвили предложила установить в Тбилиси памятник юнкерам, вероятно, это будет сделано с сотой годовщине «оккупации».

В минувшее воскресенье лучшая команда Грузии по футболу – тбилисское «Динамо» играло матч Суперкубка в футболках с именами и фамилиями нескольких погибших юнкеров. Игру динамовцы проиграли 0:1 другой столичной команде – «Сабуртало».

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