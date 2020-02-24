Определены финалисты конкурса «Лидеры России 2020» по итогам полуфинала в ЦФО

Объявлены имена финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – прошедших в суперфинал от Центрального федерального округа.

22 и 23 февраля 2020 года в Москве проходил региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для представителей Центрального федерального округа. Участие в полуфинале приняли 555 конкурсантов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Финалистами стали 60 участников. Из них 48 человек представляют Москву, 6 – Московскую область, по одному участнику из Калужской, Ивановской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областей, а также один финалист из Санкт-Петербурга, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Сегодня завершился заключительный, восьмой, региональный полуфинал конкурса «Лидеры России». Приглашения в суперфинал получили 270 участников, среди которых 60 – определены сегодня на полуфинале в Центральном федеральном округе, – отметил Алексей Комиссаров. – В марте в Москве мы впервые проведем полуфиналы специализаций – «Здравоохранения», «Наука» и «Финансы и технологии» – по итогам которых приглашения в суперфинал получат еще 30 конкурсантов».

«На протяжении двух дней 555 полуфиналистов из 19 регионов России и 3 зарубежных стран соревновались за выход в финал. Состав участников полуфинала был очень разнообразный. В полуфинале участвовали 13 семей. Это и супружеские пары, и отцы с сыновьями, и братья. Большинство семейных пар соревнуются в конкурсе не первый раз. Среди участников немало многодетных отцов и матерей. В полуфинале в ЦФО 24 многодетных конкурсанта, а одна участница – Анастасия Дегтярева – вот-вот станет мамой четвертого ребенка», – рассказал руководитель конкурса.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил конкурсантов с Днем защитника Отечества: «Среди полуфиналистов сегодня есть те, кто каждый день защищает родину, спасает людей, есть и профессиональные военные. Поздравляю всех защитников Отечества с этим праздником!».

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ЦФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. В третьем сезоне конкурса, впервые среди заданий для участников, появилась проблемно-аналитическая деловая игра. В этом задании наравне с конкурсантами смогли принять участие и журналисты. За отведенное время им нужно было проанализировать большой объем данных и предложить решение сформулированной в задании проблемы.

Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Культура здравого смысла. Управленческий опыт компании «ВкусВилл» для полуфиналистов провел Евгений Щепин, руководитель внешних коммуникаций компании и автор книги «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так». Евгений руководит проектом по обмену опытом, в рамках которого помогает другим компаниям и предпринимателям ближе познакомиться с нестандартной системой управления «ВкусВилл», а также развивает тему современного предпринимательства среди студентов и начинающих предпринимателей.

Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса: Сбербанк; Ростелеком; РФПИ; НЛМК; Роскосмос; Россети ПАО «МРСК Центра»; Россети ПАО «МОЭСК» и Россети ФСК ЕЭС встретились с участниками конкурса в Москве. На встречах с партнерами конкурсанты узнали о планируемых и реализуемых проектах в Центральном федеральном округе, о возможностях компаний, о продуктах и тех направлениях деятельности, которые представляют для них ключевой интерес. Желающие сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования или в ближайшее время пообщаться с экспертами компаний, которые заявили о готовности вести точечный диалог с каждым полуфиналистом или участником конкурса.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет 27-31 марта в Сочи.

Напомним, 22 февраля в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоялась церемония открытия полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» для участников из Центрального федерального округа (ЦФО).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в ЦФО к промежуточному финишу пришло вдвое больше участников, чем в других округах, и кто уже проявил к ним интерес.

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