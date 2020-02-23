Парад для 102-летнего ветерана провели в Уфе

Небольшой парад прошел в День защитника Отечества во дворе дома в Уфе, где живет 102-летний участник Великой Отечественной войны Мугин Нагаев, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Чтобы посмотреть личный парад, ветеран согласился спуститься к подъезду. Более 150 военнослужащих, кадетов и юнармейцев под военный оркестр в составе семи коробок прошли перед фронтовиком парадным строем. Они также коллективно поздравили его с Днем защитника Отечества и исполнили военные песни», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Поздравить кавалера высших орденов Советского Союза пришли представители ЦВО, руководители республики, ветераны и общественные деятели, жители города.

В ходе праздника глава региона Радий Хабиров вручил ветерану первый экземпляр нового ордена Башкирии – ордена командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майора Шаймуратова.

Мугин Нагиев является кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени и Красной Звезды. Воевал на Брянском и Юго-западном фронтах, в боях под Берлином был ранен. Войну закончил в звании гвардии капитана.

Ранее президент Владимир Путин поручил губернаторам «максимально четко» реагировать на просьбы ветеранов.

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