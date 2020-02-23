В боях в Ливии погибли 16 турецких военных и 100 наемников

Как минимум 16 турецких военных и более 100 наемников из Сирии погибли в боях в ливийской столице Триполи, пишут СМИ со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Сообщение об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

О потерях турецких войск в Ливии сообщалось ранее в воскресенье, однако число погибших не раскрывалось.

Ранее Хафтар заявлял, что Правительство национального согласия (ПНС) и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников из Сирии. Он выражал готовность остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников и прекратят поставки оружия из Турции.

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