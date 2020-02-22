Турецкие войска понесли потери в Ливии

В Ливии погибли турецкие военные, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что «пали несколько героев». При этом «потери в рядах Хафтара», по его словам, достигли «почти 100 наемников», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Как заявил президент Турции, политика его страны в отношении Ливии соответствует национальным интересам.

Напомним, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников и прекратят поставки оружия из Турции.

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