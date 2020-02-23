Создатель фигурки человека из Lego умер в Дании

Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет в Дании, сообщили СМИ.

Как сообщает агентство France Press со ссылкой на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена, Йенс Нигард на протяжении более чем 30 лет являлся дизайнером в датской компании Lego Group, занимающейся производством развивающих игрушек и конструкторов. Именно он стал одним из создателей ставшей популярной мини-фигурки человека с подвижными руками и ногами, появившейся в конце 1970-х годов.

По данным агентства, Кнудсен умер в среду в хосписе на западе Дании от неизлечимого заболевания нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и мышечной атрофии.

«Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей», – передает РИА «Новости» слова Педерсена.