Новые правила выдачи грин-карт начнут действовать в США

Американские власти смогут с понедельника начать действовать в рамках новых правил выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт), заявили в пресс-службе Белого дома.

Новые правила предполагают ужесточение требований для заявителей, которые полагаются на государственные пособия.

«Министерство внутренней безопасности сможет начать исполнять новое законодательство в понедельник ... (Согласно ему) новые члены нашего общества должны быть финансово самостоятельными», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома.

В сентябре зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия в качестве ответа на отказ США в выдаче виз россиянам должна отменить лотереи на получение на территории РФ грин-карт.