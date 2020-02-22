Российские дипломаты рассказали о помощи гражданам США при эвакуации из Уханя

Российские дипломаты в ходе организации эвакуации из Уханя оказывали помощь в том числе и гражданам США, рассказали участвовавшие в этой операции сотрудники посольства России.

Дипломаты рассказали, что в международном аэропорту Уханя «возник своеобразный бардак, потому что было очень много американцев, более 400 человек, но не было представителей американских властей», передает ТАСС.

«Люди, надо понимать, приезжают туда в стрессе, многие испуганные, многие не очень хорошо владеют или вообще не владеют китайским языком. Они, бедные, натыкаются на наш флаг, мы им говорим – «это Россия», они спрашивают: «А где США?», – рассказал первый секретарь посольства России Константин Невежкин.

В итоге сотрудникам посольства России «пришлось сделать плакат, написать «USA», поставить стрелочку-указатель и написать название секции, где их ждут на регистрацию», однако «несколько старичков, несколько пар лично пришлось доводить до этой стойки регистрации, потому что люди, действительно, не понимали, как и что».

«Потом мы уже всем подходившим говорили, а вы знаете, чей это флаг? Они отвечали, да, Россия. Зачем же вы сюда идете? А он отвечали – вы все равно нам поможете», – рассказал дипломат.

Первый секретарь консульского отдела Максим Цыганков рассказал, что граждане КНР, которые были в аэропорту, были удивлены, «когда появился флаг, (когда) каждого мы водили практически за руку, ну и эта борьба в течение часа, чтобы не закрывать список и ждать последнего пассажира».

«Флаг большой, мы его хотели наверх повесить, но китайцы сказали: «Давайте чуть-чуть пониже», – добавил он.

Напомним, после эвакуации российских граждан из города Ухань в американской прессе появились публикации, в которых ставилась в пример операция, проведенная российской стороной.

СМИ обращали внимание на отсутствие информации для американских граждан и ставили в пример представителей посольства России, которые, установив информационную стойку, разместили на ней российский флаг и оказывали прибывающим согражданам всю необходимую помощь.