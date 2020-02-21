Небензя заявил о невыдаче США визы очередному российскому дипломату

Соединенные Штаты не дали визу для посещения ООН заместителю директора департамента МИД России по новым вызовам Георгию Михно, сообщил российский постпред Василий Небензя.

«Вы могли заметить, что в предварительной повестке дня сегодняшней встречи изначально было заявлено выступление другого российского представителя. Его отсутствие в зале – очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», – заявил Небензя, передает РИА «Новости».

Михно является основным спикером от России в программе мероприятия.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила срочное заседание комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания – причиной стал срыв американцами заседания комиссии Всемирной организации по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.

В Кремле также выражали обеспокоенность по поводу невыдачи виз российским членам делегации.