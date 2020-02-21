Армия Сирии отбила новое нападение протурецких боевиков

Сирийские войска отбили очередное нападение протурецкой оппозиции в провинции Идлиб, сообщают СМИ.

Боевики пытались захватить деревню Найраб, находящуюся на востоке провинции, передает Al-Masdar News.

Нападавшие рассчитывали прорвать оборону армии Сирии, на северо-западном и западном направлениях, однако существенных успехов им добиться не удалось.

Вместе с тем ожидается новая атака на Найраб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.