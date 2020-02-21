В Москве на 53-м году жизни умер актер Николай Тонский, его тело нашли в собственной квартире, пишут СМИ.

Тело артиста нашли в его квартире, передает РЕН-ТВ. Отмечается, что Тонский несколько лет назад попал в автокатастрофу, после которой не смог восстановить свое здоровье.

Тонский известен благодаря ролям в кинофильмах «Шоу-бой», «Триста лет спустя», «Особенности русской бани».