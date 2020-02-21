Ле Пен раскритиковала связь ЕСПЧ с миллиардером Соросом

Власти Франции должны прекратить исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с публикацией расследования о связи судей ЕСПЧ с организациями миллиардера Джорджа Сороса.

«Кассационный суд и Государственный совет должны отныне прекратить принимать во внимание мнения ЕСПЧ. Свободное государство должно действовать против подобных манипуляций. После столь серьезных открытий [президент Франции] Эмманюэль Макрон больше не может сохранять молчание», – передает ТАСС сообщение Ле Пен.

В своем сообщении Ле Пен ссылается на опубликованное журналом «Валер актюэль» в среду расследование французского юриста Грегора Пюппенка. В материале утверждается, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса «Открытое общество», либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций (НПО). По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.

Издание отметило, что таким образом ЕСПЧ «навязывает Европе продвигаемую им идеологию», подчеркнув, что Сорос «мастерски освоил искусство разрушать порядок в мире под прикрытием альтруизма».

В качестве примера были приведены решения, в том числе вынуждающие Австрию, Грецию и Италию легализовать однополые браки, Францию – признать возможность смены пола в документах, Венгрию – пересмотреть все приговоры о пожизненном заключении, а также решения, обязывающие Россию выплатить компенсацию осужденным за акцию в храме Христа Спасителя участницам группы Pussy Riot.