В ПФР разъяснили детали перевода сотрудников на электронные трудовые

Работодатель должен уведомить сотрудника не только о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую, но и о соответствующих изменениях в законодательстве, рассказала начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.

Белянцева рассказала на конференции «Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы», что «работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора», передает РИА «Новости».

Она обратила внимание «на два основных момента, которые должны быть в этом уведомлении: о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать, как ему дальше вести сведения о трудовой деятельности либо трудовую книжку».

Белянцева обратила внимание, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления, именно такая хронологическая последовательность является обязательной.

При этом разрешается уведомить сотрудника и принять у него заявление в один день. Уведомление и заявление обязательно должны быть в письменном виде.

Если работник выбирает электронную трудовую, бумажная выдается ему на руки. Последняя запись в ней должна быть о том, что работником подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Законопроект об электронной трудовой вступил в силу с 1 января 2020 года. Все работодатели до 1 июля должны уведомить работников об изменениях в законодательстве, работники до 31 декабря – подать письменное заявление о выборе электронной или бумажной трудовой.

Бумажные трудовые книжки не будут оформляться работникам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года.