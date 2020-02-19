Найдено тело экс-министра здравоохранения Омской области

Экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев погиб, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Лариса Болдинова.

«Тело Ерофеева нашли под перевернутым снегоходом. Проводим проверку, причина смерти уточняется», – цитирует Болдинову ТАСС.

Ерофеев родился в 1964 году в Омске. С мая 2005 по июнь 2008 был руководителем управления Роспотребнадзора по Омской области. С июня 2008 по июнь 2012 возглавлял Министерство здравоохранения Омской области.