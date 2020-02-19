Нефть подорожала после падения на опасениях за влияние коронавируса на спрос

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% – до 58,05 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 06.05 мск.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше 58 долларов за баррель 31 января 2020 года, передает ТАСС.

По состоянию на 06.11 мск нефть марки Brent достигала отметки в 58,22 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость нефти марки WTI выросла на 0,7% – до 52,64 доллара за баррель.

Накануне цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле упала до 57,07 доллара за баррель.