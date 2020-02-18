В Совфеде назвали основные обязанности Госсовета

После внесения изменений в Конституцию Государственный совет будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Качество жизни на территории, национальные проекты, финансирование, объективные критерии оценки работы региона – это то, чем должен заняться новый Государственный совет как конституционный орган», – цитирует ТАСС Клишаса.

По его словам, Госсовет не будет выполнять те же функции, что и Совет Федерации. Клишас добавил, что Госсовет станет арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.

Напомним, президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию.

13 февраля Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, высказавшись в том числе в пользу продления срока приема поправок в Конституцию, хотя и призвал не затягивать это.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.