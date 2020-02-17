В «Вымпеле» прокомментировали сведения о причастности к убийству Хангошвили

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НОВОСТЬ ЧАСА:Глава минобороны Украины заявил о потере опорного пункта в Донбассе
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Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам
Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя
Как европейские державы развязали Гитлеру руки
Украине напомнили позор дебальцевского поражения
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Грамотный юрист не посоветует мужчине вступать в брак
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда. Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Подробности...
Украина не прошла очередной тест на адекватность
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Для многих украинских свидомых продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Зачем государство покупает Сбербанк само у себя
Павел Волков, публицист
Большой приватизации Сбера все-таки не намечается, баланс между группами «промышленников» и «приватизаторов» должен быть соблюден. А вот маленькая вполне может произойти. Ради этого самого баланса. Подробности...
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Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года
В Лос-Анджелесе 9 февраля прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором стал южнокорейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Картина, ранее победившая на Каннском фестивале, получила статуэтки за лучший фильм, лучший сценарий, лучшего режиссера и лучший международный фильмПодробности...
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