В «Вымпеле» прокомментировали сведения о причастности к убийству Хангошвили

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Минск готов остановить «Дружбу» из-за премии российским нефтяникам

Белоруссия может начать несанкционированный отбор нефти из экспортной трубыФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
В нефтяных спорах с Россией Александр Лукашенко все время упоминает о некоей «премии» – наценке, которую Белоруссия должна платить российским поставщикам нефти. Минск настаивает, чтобы эта премия была отменена, и даже угрожает отбирать топливо из транзитного нефтепровода. Откуда взялась эта наценка и почему российские нефтяники не в силах ее отменить? Подробности...
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Москва и Иерусалим объединяются против «восточного папизма» Константинополя

Варфоломей сумел убедить грузинских православных не ездить в Иорданию на встречу с КирилломФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Подготовка к православному саммиту в Иордании превратилась в новое состязание Москвы и Константинополя. Цель встречи иерархов, намеченной на следующую неделю – обсудить раскол на Украине и проблемы православного мира. Московский патриархат зовет на встречу другие Церкви, а Константинополь – отговаривает. В чью же пользу склонится большинство Церквей?  Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Украине напомнили позор дебальцевского поражения

Пять лет назад ВСУ пережили одно из самых позорных своих пораженийФото: Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
В годовщину дебальцевского разгрома украинские военные устроили в Донбассе обострение невиданной в последнее время силы и наглости. Впрочем, сразу после появления перспектив ближнего боя украинские подразделения спешно побежали со своих позиций. С чем связаны эти действия ВСУ и какие уроки они вынесли из дебальцевского котла? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Грамотный юрист не посоветует мужчине вступать в брак

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уверенности в том, что развода не будет, нет сейчас ни у кого. Чай, не добрые советские времена с профкомом, парткомом и бабушками у подъезда. Наверное, где-то остались женщины, готовые потратить свою молодость на жизнь с любимым в аспирантском общежитии, но их количество меньше, чем число американцев, предположительно побывавших на Луне. Подробности...

Украина не прошла очередной тест на адекватность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Для многих украинских свидомых продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Подробности...
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Зачем государство покупает Сбербанк само у себя

Павел Волков, публицист
Большой приватизации Сбера все-таки не намечается, баланс между группами «промышленников» и «приватизаторов» должен быть соблюден. А вот маленькая вполне может произойти. Ради этого самого баланса. Подробности...
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

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          • Девятикласснику

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          • Не сочувствую никому

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              В «Вымпеле» прокомментировали сведения о причастности к убийству Хангошвили

              17 февраля 2020, 20:57

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Сведения о том, что убийство гражданина Грузии, боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине якобы организовано благотворительным фондом «Вымпел», являются провокацией, заявил президент ассоциации спецподразделения ФСБ «Вымпел» Валерий Попов.

              «Фонд мы этот знаем, никакой подготовкой (спецопераций) он заниматься не может. Это просто ветеранская организация, она занимается благотворительностью, детьми», – передает его слова «Интерфакс».

              Он заявил, что связь фонда с убийством Хангошвили исключена. Попов выразил мнение, что если бы работал «Вымпел», никто бы ни о чем не догадывался.

              «Это все дилетантство, кто-то хочет выдать операцию за работу «Вымпела», какая-то провокация», – заявил Попов.

              Речь идет о совместном докладе Bеllingcat, Insider, Dossier Center и журнала Der Spiegel. В нем утверждается, что убийство Хангошвили было организовано благотворительным фондом «Вымпел» и несколькими бывшими сотрудниками спецназа ФСБ.

              Ранее немецкие правоохранители также заявляли, что к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили якобы могут быть причастны российские спецслужбы – к этому выводу они пришли, изучив татуировки на теле подозреваемого в убийстве.

              4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует раскрытию убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россия по принципу взаимности объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии.

              Хангошвили убили 23 августа 2019 года в Берлине.


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