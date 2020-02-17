В «Вымпеле» прокомментировали сведения о причастности к убийству Хангошвили

Сведения о том, что убийство гражданина Грузии, боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине якобы организовано благотворительным фондом «Вымпел», являются провокацией, заявил президент ассоциации спецподразделения ФСБ «Вымпел» Валерий Попов.

«Фонд мы этот знаем, никакой подготовкой (спецопераций) он заниматься не может. Это просто ветеранская организация, она занимается благотворительностью, детьми», – передает его слова «Интерфакс».

Он заявил, что связь фонда с убийством Хангошвили исключена. Попов выразил мнение, что если бы работал «Вымпел», никто бы ни о чем не догадывался.

«Это все дилетантство, кто-то хочет выдать операцию за работу «Вымпела», какая-то провокация», – заявил Попов.

Речь идет о совместном докладе Bеllingcat, Insider, Dossier Center и журнала Der Spiegel. В нем утверждается, что убийство Хангошвили было организовано благотворительным фондом «Вымпел» и несколькими бывшими сотрудниками спецназа ФСБ.

Ранее немецкие правоохранители также заявляли, что к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили якобы могут быть причастны российские спецслужбы – к этому выводу они пришли, изучив татуировки на теле подозреваемого в убийстве.

4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует раскрытию убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россия по принципу взаимности объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии.

Хангошвили убили 23 августа 2019 года в Берлине.