Полиция Берлина установила связь убийцы Хангошвили с ГРУ по татуировкам

Немецкие правоохранители заявили, что к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили якобы причастны российские спецслужбы. К такому выводу следователи пришли, изучив татуировки на теле боевика.

Как сообщает ИноPressa со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel, новые подробности расследования убийства в парке Малый Тиргартен в Берлине якобы «подкрепляют подозрение в том, что за преступлением стоят российские спецслужбы».

Издание со ссылкой на отчет генерального прокурора Германии сообщает, что якобы только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы, а «несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами».

«Одним из косвенных обстоятельств являются татуировки мужчины. Изначально эксперты управления уголовной полиции Берлина изучили вопрос о том, не являются ли они характерными для российских преступных группировок, однако пришли к отрицательному ответу. Татуировки скорее напоминают таковые бойцов российских спецподразделений», – говорится в статье.

По данным издания, «генеральная прокуратура Германии также исходит из того, что убийство вряд ли могло быть совершено без местных сообщников».

Напомним, 4 декабря Германия объявила двоих сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Москва якобы мало способствует раскрытию убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россия по принципу взаимности объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Берлин счел высылку немецких дипломатов «неоправданной».

После этого немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается: одним из высланных из Германии российских дипломатов был заместитель военного атташе в посольстве в Берлине Евгений Суцкий, которого издание называет сотрудником главного управления Генштаба России (ранее – ГРУ). Bild пишет, что Суцкий якобы вербовал чиновников для лоббирования проекта «Северный поток – 2».