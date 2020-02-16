В РПЦ дали оценку «троллингу» протоиерея Смирнова

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал высказывание протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, соглашающихся на сожительство с мужчинами без заключения брака, с «бесплатными проститутками».

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

«Кроме того, это не «в РПЦ считают», но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный», – подчеркнул он.

Легойда также уточнил высказывание Смирнова, объяснив, о каком браке говорил протоиерей. «Извечная путаница с гражданским браком – в строгом смысле слова «гражданский брак» – это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у Церкви вообще нет проблем», – подчеркнул он, напомнив, что «гражданским» нередко называют совместную жизнь без регистрации.

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«Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл», – заключил представитель РПЦ.

Ранее Смирнов заявил, что женщин, которые живут в гражданском браке, можно сравнить с «бесплатными проститутками». Высказывание протоиерея сочли оскорблением.

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила, почему из принципа не выходит замуж, а официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала РПЦ дать определение и мужчинам, которые живут с женщинами без оформления брака.

В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев напомнил о праве на свободу слова тем, кто недоволен высказыванием протоиерея.