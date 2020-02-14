Напавшая на таксиста фитнес-тренер оценила пародию Урганта

Фитнес-тренер Яна Данкова, которая ранее напала на таксиста в Подмосковье, назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.

«Сначала я увидела, и мне было обидно. А потом я поняла, что он провел хорошую параллель. Это такое показательное видео – бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата. Ролик действительно забавный. Когда я переживу давление со стороны СМИ, преследование, я начну относиться к этой ситуации с юмором», – сказала Данкова, передает «360».

Ранее Иван Ургант спародировал фитнес-тренера, накричав на лифт в Останкино.

До этого в Сети было опубликовано видео с женщиной, которая устроила истерику в такси, требуя довезти ее до места и обзывая водителя. Позже таксист прокомментировал инцидент и пожалел нападавшую. Он добавил, что не держит зла на пассажирку и даже беспокоится за ее репутацию.