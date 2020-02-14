Ургант посмеялся над напавшей на таксиста фитнес-тренером

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.

В Instagram шоу «Вечерний Ургант» появилось видео, на котором Ургант «кричит» на лифт, «оскорбляет» его и требует «везти», угрожая в противном случае тем, что «подъедут люди». При этом видно, что кнопка этажа на панели управления устройства не нажата.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев при этом «намекает» ему, что «тут другой принцип» и для поездки надо просто нажать на кнопку нужного этажа.

Ранее в четверг водитель такси, на которого в подмосковном Одинцово напала пассажирка, прокомментировал инцидент и пожалел нападавшую. Он добавил, что не держит зла на пассажирку и даже беспокоится за ее репутацию.