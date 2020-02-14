Ростов-на-Дону отмечает 77-летие освобождения от фашистов

В пятницу Ростов-на-Дону отмечает 77-летие второго освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В районах города проходят памятные мероприятия, торжественные возложения цветов и венков, сообщает «Дон-ТР».

Для врага донская столица была очень важной стратегической точкой – город закрывал «ворота» на Северный Кавказ. Немецкие войска занимали Ростов-на-Дону дважды: осенью 1941 года и летом 1942 года. Фашисты собрали в городе четыре отлично вооруженные дивизии, построили систему опорных пунктов.

Бои за Ростов-на-Дону разворачивались по всем направлениям. Во время второй оккупации враг продержался несколько месяцев. Именно тогда Змиевская балка стала огромной братской могилой. Решающее наступление началось в ночь с 13 на 14 февраля. Днем 14 февраля 1943 года советские войска подавили последние опорные пункты врага.

В Ростов-на-Дону в этом году впервые стали проводить военные парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны – освободителей Ростова-на-Дону. Всего в донской столице их семь человек.

Уроженка Ростова-на-Дону, телеведущая Виктория Лопырева опубликовала в своем Instagram поздравление жителей города с этой датой.

«В этот день, в 1943 году Ростов-на-Дону был освобожден от фашистских оккупантов. В этом году мы отмечаем 75-лет Победы, тех, кто пережил войну осталось, увы, совсем мало, давайте окружим их максимальной заботой и вниманием», – написала она.