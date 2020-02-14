В Госдуме предложат продлить прием поправок к Конституции

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания Совета палаты предложит продлить срок приема предложений о поправках в Конституцию, сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Я знаю позицию Павла Владимировича Крашенинникова. Профильный комитет будет предлагать продлить срок приема поправок», – сказал Клишас, передает ТАСС.

По его словам, прием заявок возможно продлят на две недели или больше, передает РИА «Новости».

Клишас также сообщил, что предложение по порядку проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию будет внесено в Госдуму в ближайшие дни.

В четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Президент поддержал среди прочего идею закрепления в Конституции защиты данных россиян, одобрил предложение закрепить упоминания в Основном законе молодежной политики и упоминание обязательной индексации зарплат. Путин также призвал закрепить в Конституции социальные гарантии.

В завершение встречи с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию Путин отметил, что есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и более точных формулировок.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что происходящее в настоящее время обсуждение поправок должно не только ответить на вызовы времени и заложить основополагающие принципы на длительную перспективу, но и уже привело к положительным результатам.